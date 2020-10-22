衛福部長陳時中、新北市副市長吳明機今（22日）中午12時許前往家樂福新店店視察豬原料產地標示，至於為何不直接標示含有萊克多巴胺，陳時中回應，「直接標註萊克多巴胺不可行！」法律的作為就是在風險很低的情況下把安全的容許量訂出來。
陳時中表示，是否購買含有萊克多巴胺的美豬屬於商業行為，有一個基本形式原則，既然是在安全範圍以內，用藥其實有千餘種，不能說只標示萊克多巴胺，不標示其他種類藥品，反而會讓作為混亂。
陳時中強調，消費行為就是讓消費者可以清楚選擇，國家就是要查驗清楚，讓消費者不要買錯，也不要讓超標的商品魚目混珠進入到市場上，「直接標註萊克多巴胺不可行！」他也舉例農藥的種類更多，如果要標更不可行。
此外，法律的作為就是在風險很低的情況下把安全的容許量訂出來，至於消費者如何挑選屬於商業行為，可以用契約等方式進行適當管理。
(中時 )
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