中天新聞台可能遭NCC關台引起社會關注，國民黨立委鄭麗文今天批評NCC把手伸入電視台不可思議也不可原諒，他也逐一反駁NCC提出對中天的審查標準，更直指綠營的金主、媒體，已經結合派系要搶52台黃金頻道的金雞母，「最汙穢的政商勾結金權遊戲正在上演，太不像話！」

鄭麗文指出，每六年電視台都會審查換照，原則上都會通過，但除非有重大違規具體事證才會撤照，且如果真有重大違規事證，那也不用等六年才撤，中間就可以撤了。且就連交通違規都有明文規定違規多少次、什麼樣的違規會被吊銷駕照，電視台被撤照有沒有明確標準？

鄭麗文也一一駁斥NCC所提審查標準，首先，對於上次評鑑要求中天改善的問題，事實上中天都已經改善完畢；第二，所謂重大違規紀錄，過去關於民眾的申訴案件通通都沒有，過去十年NCC都沒有對新聞內容做處罰，直到蘇貞昌上台開始，連續兩年對中天政論做裁罰，都跟政治評論、政治立場有非常直接的關係，「這不是政治思想箝制是什麼？」

鄭麗文更指出，其他例如包括三立在內，違反了《兒少法》、違反社會公序良俗，以及廣告超秒等具體違規事項，是違規最嚴重的電視台，為什麼這些電視台不需開聽證會？卻只有中天要開聽證會，這個標準何在？

鄭麗文接著指出，第三點審查依據，廣告及報導有無侵害他人紀錄？而事實上，中天沒有任何這方面的紀錄；第四，訂戶紛爭處理，也沒有閱聽大眾跟中天在契約上有紛爭；第五，中天財務狀況問題，這點也是沒有，因為中天是有賺錢的，且收視率是很好的，居新聞台前幾名；第六，其他影響營運狀況，這些事項都沒有中天記錄足以要求撤照的根據。

鄭麗文也質疑，禮拜一所要開的聽證會，居然還有題目要討論「國安問題」，究竟如何界定到違反國安，這相當主觀抽象且模糊，這種沒有任何標準的題目，「欲加之罪何患無詞？」

鄭麗文感慨，當年新聞局要裁撤，是考量民主的社會下是否還需要代表威權的新聞局，所以之後才沒有了新聞局，改成超然獨立的NCC，沒想到NCC現在自甘墮落，走回頭路，恨不得成為威權時代的新聞局，令人唏噓感傷，好像時空錯置，台灣如果沒有新聞自由，那就不算民主自由的國家。

(中時 )