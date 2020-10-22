櫃買中心指出，為加速本國資本市場雙語化及提升國際能見度，修正「對有價證券上櫃公司資訊申報作業辦法」第3條之6，本次修正考量上櫃公司人力與成本，以上櫃公司資本額或外資持股比例條件，採3階段逐步規範上櫃公司申報英文版「股東會議事手冊及會議補充資料」、「股東會年報」及「年度財務報告」資訊。

第一階段為實收資本額達新臺幣100億元以上，或外資及陸資持股比率合計達30％以上者，已於108年及109年實施。

第二階段自110年起，以109年底及110年底實收資本額達新臺幣20億元以上，或109年及110年召開股東常會時股東名簿記載之外資及陸資持股比率合計達30％以上者，分別於110年及111年間應申報相關英文版資訊。

第三階段自112年起，以前1年年底實收資本額達新臺幣6億元以上，或前1年召開股東常會時股東名簿記載之外資及陸資持股比率合計達30％以上者適用。

(工商 )