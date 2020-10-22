受疫情影響，美國在家工作（Work From Home,WFH）趨勢興起，路博邁認為，而且此一趨勢不會因疫情趨緩而結束，反而因可節省辦公室成本與通勤時間並提高工作效率，WFH將是長期結構性趨勢，影響REITs產業甚鉅。

WHF改變民眾對於居住地點與環境的選擇，進而對不同類型REITs帶來變化，路博邁指出，改變一：會對雲端服務與通訊傳輸需求提高，辦公室實體空間需求降低，有利於數據中心、電信基礎建設，但對辦公室是不利的。改變二：民眾搬離辦公室所在的市區公寓，移往以單一家庭住宅為主的郊區，或租或購，所以對郊區租賃需求與新建房屋需求均提高，有利於單一家庭住宅及林業，卻不利公寓大樓。改變三：因遷徙需求出現，倉儲需求提高，有利自助式倉儲。

針對趨勢的變化，路博邁表示，該投資團隊已靈活調整各類型REITs加減碼幅度，積極創造超額報酬。截至9月底，NB美國房地產基金不僅加碼上述受惠WFH的類型，更減碼受WHF影響較大的類型，期在低利環境中，為投資人創造更好的主動報酬。

REITs自今年四月以來雖有反彈，但多數REITs基金至今反彈幅度尚無法扭轉負報酬率情況，但不少法人認為，正因為價格超跌，只要選對投資標的未來有更多超額報酬的機會。

(工商 )