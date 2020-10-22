王彩樺（左）享用台南有機蓮花火鍋。（觀旅局提供／李宜杰台南傳真）

黃偉哲（後排左二）也與王彩樺（後排左三）赴台南官田國中體驗採菱角。（觀旅局提供／李宜杰台南傳真）

抓準國旅復甦，台南市政府觀旅局推出「台南地方產業小旅行振興計畫」獎勵旅遊專案，鼓勵旅行業者推出套裝遊程，截至10月中旬，申請已超過3700人次，預估可創造1500萬元以上的觀光產值。此外，南市府還特地找來藝人王彩樺助陣行銷，宣傳台南優質旅遊景點。

台南市政府觀旅局長郭貞慧表示，該計畫自9月推出以來，已收到85團以上的團體旅遊申請，截至10月中旬，申請則超過3700人次，額度即將售罄。為提供旅客別具特色的台南旅遊行程，滿足旅客食、宿、遊、購、行等多方面的旅遊需求，旅行社積極包裝特色遊程，並融入台南10月後壁好米季、11月安南虱目魚季及12月北門洋香瓜產業文化活動等。

另外，郭貞慧也提到，該計畫景點還包括台鉅美妝觀光工廠、萬國通路創意觀光工廠、黑橋牌香腸博物館、康那香不織布創意王國、善化啤酒觀光工廠與立康中草藥產業文化館等，而位於柳營區的台糖尖山埤江南度假村也是高人氣的觀光景點之一。

郭貞慧說，「台南地方產業小旅行振興計畫」主要推廣台南深度遊程，因此推出七股沿海搭觀光管筏出海烤蚵吃到飽、官田採菱角、柳營酪農區餵牛體驗、新化礁坑社區橄欖採果體驗、東山土窯烘龍眼乾、咖啡烘豆體驗、北門井仔腳曬鹽體驗等，藉此活絡地方經濟，也優化台南旅遊品牌。

(中時 )