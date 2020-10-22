外電報導指出，日本政府將對台灣、南韓、美國等30個國家／地區的商務人士鬆綁入境措施，只要符合特定條件，入境3天可免除居家檢疫。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，日方的鬆綁措施類似我們的外交泡泡，因商務人士返台還是需要居家檢疫14天，對我們不會大問題。

「超短期居留」條件為接受過採檢、不搭乘大眾運輸、不出入多個不特定場所，移動限定前往工作地點、繳交活動計畫書，符合條件的商務人士可免除檢疫14天的要求。

莊人祥表示，這是日本單方面的鬆綁，我們的商務人士到日本，回來還是需要14天居家檢疫，對我們來說不會有大問題。日方採取的是類似外交泡泡的方式，但還不確定具體情況，例如有沒有嚴格的隔離措施等，還需要等待進一步的資料才會比較清楚。

對於我方的邊境鬆綁措施的進度，莊人祥表示，經濟泡泡的規劃還在研擬當中，細節也還在和經濟部做確認。

(中時 )