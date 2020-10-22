彰化1名基督教長老教會蔡姓長老，22日出面指控教會陳姓主任牧師，徒手毆打他造成鼻樑、小腿、雙臂等多處擦挫傷，起因是今年教會表決通過其不適任案，讓他心生不滿，今年８月晚間，到牧師館邀請他到會議室開會，一言不合就遭陳姓牧師毆打；記者實際電訪陳姓牧師，僅表示蔡姓長老的指控完全子虛烏有，屬於誣告，目前已進入司法程序，他不多做回應。

校長退休的蔡姓長老指控，今年8月28日晚間，教會幾名長老、執事等，邀請牧師到會議室開會，撥打電話邀請未果，陳姓牧師還在電話中咆嘯，後蔡姓長老親自到牧師館邀請牧師，牧師指蔡姓長老侵犯到他私人空間，不得其進入，雙方一言不合，就遭毆打。

蔡姓長老說，會議室緊鄰牧師館，當天他前腳才踏入牧師館，就遭喝令不得進入，雙方引發爭執，陳姓牧師突然用手打掉他的眼鏡，並勒住脖子用力往後拉扯，導致他重心不穩跌倒在地，全身有多處挫傷及瘀青。

蔡姓長老氣憤的說，陳牧師有太多惡劣行徑，犯下許多戒規，過去曾待過高雄、台中、台南等教會，也同樣都遭不適任被教會解職，不僅開會不到，電話不接，開著私家車到山區釣魚，抓寶可夢，修車加油還報公帳等等。

「要當上帝的器民」蔡姓長老生說，他相信教會99.9％都是好牧師，希望他將所有事件踢爆出來，能讓台灣基督教長老教會，更重視不適任牧師這塊，也呼籲中會能盡速處裡，讓教會回歸正軌，使世界成為祂的國度，充滿公義、平安與喜樂。

蔡姓長老說，會議室緊鄰牧師館，當天他前腳才踏入牧師館，就遭喝令不得進入，雙方引發爭執，陳姓牧師突然用手打掉他的眼鏡，並勒住脖子用力往後拉扯。(蔡姓長老提供／吳建輝彰化傳真)

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