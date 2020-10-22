三重女嬰打疫苗後昏迷 莊人祥：狀況已好轉 14:132020/10/22 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。(林周義攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市三重區一名女嬰，接種流感疫苗後出現抽搐、昏迷的症狀，員警為她開道安排送醫。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，這名個案沒有通報不良反應，衛生單位也問過醫院，目前個案狀況已經好轉，可以回去。 女嬰打流感疫苗後「抽搐、昏迷」 警急鳴笛開道協助送醫 (中時 ) #流感疫苗 #女嬰 #莊人祥 #昏迷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 利多加持 實質資產後市看俏 04:102020/10/22 投資理財 準董座林文淵：先與大股東溝通凝聚共識 04:102020/10/22 財經要聞 工具機湧訂單 機器人踩油門 04:102020/10/22 投資理財 美新紓困案通牒時效已過仍未過關 大選前恐無望 08:582020/10/22 財經 女嬰打流感疫苗後「抽搐、昏迷」 警急鳴笛開道協助送醫 13:092020/10/22 社會 社論／疫苗之亂 陳時中之亂 04:102020/10/22 時論廣場 流感入侵體內有「3大特徵」 醫：這種人死亡率最高 09:022020/10/22 健康 餐廳搶人 米其林主廚大搬風 04:102020/10/22 財經要聞 不懼人行阻升 外資猛加碼人幣 04:102020/10/22 產業財經 臨床試驗再出狀況 牛津大學新冠疫苗測試爆受試者死亡 10:122020/10/22 國際 生活熱門新聞 沙德爾轉中颱 環流噴發！4縣市豪大雨特報 - 生活 100輛機車幸運得主有你嗎？快拿中油發票對頭獎 - 生活 印尼移工零付費 衝擊27萬家庭 - 生活新聞 - 中國時報 鄰居夜夜啪啪啪傳銷魂叫聲 她崩潰投訴結局出乎意料 - 生活 男友與異性單獨出遊！她見「行李1物」崩潰 全場苦勸：快分手 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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