新北市三重區一名女嬰，接種流感疫苗後出現抽搐、昏迷的症狀，員警為她開道安排送醫。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，這名個案沒有通報不良反應，衛生單位也問過醫院，目前個案狀況已經好轉，可以回去。

女嬰打流感疫苗後「抽搐、昏迷」 警急鳴笛開道協助送醫

(中時 )

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