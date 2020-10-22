新北市三重區一名女嬰，接種流感疫苗後出現抽搐、昏迷的症狀，員警為她開道安排送醫。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，這名個案沒有通報不良反應，衛生單位也問過醫院，目前個案狀況已經好轉，可以回去。

(中時 )