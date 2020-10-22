重陽節前夕，市長林智堅22日拜訪104歲的「國寶級」醫師奶奶李佳音，她是目前全台最年長的退休女醫師，當年考上東京女子醫大，全台僅3人錄取，整個人生行醫70年救人無數，97歲才回國真正退休，她也分享保養祕訣，就是要對社會有滿腔熱情。

市府指出，李佳音老奶奶活過1世紀，她出生於1916年，新竹女中畢業後考上東京女子醫大，取得醫師資格，畢業後返台後執業，主動替經濟弱勢民眾免費醫療，每天工作時間超過10小時，最多曾經1天看診300人。

李佳音當年先於台南行醫，後回到老家新竹南寮開設診所，但服務於黑蝙蝠中隊的飛官丈夫，在1次任務中因飛機被擊落而殉職，因此獨立扶養4位子女。

長子羅明德說，當年南寮生活落後，病人往往已病入膏肓才來投醫，增添醫治難度，媽媽也總是跋山涉水，耗費1、2小時越過田野溪流到病患家中赴診。

讓李奶奶終身難忘的，是當年懷胎即將生產且羊水已破的當下她仍在看診，此時來了1位老農，因太太難產生命垂危求醫，她為救人，先注射嗎啡暫緩自己將生產的陣痛，在出診確保對方母子均安後，還回到診所內把所有病患看完，才自打催生針產下女兒，傳為佳話。

羅明德表示，媽媽後來也因為到日本行醫數10年，97歲才真正退休，還被日本政府邀請歸化日本籍，但媽媽當時堅持故鄉在台灣，父母在台灣，她是台灣人，絕不歸化日本，是當年時代新女性的典範。

林智堅今天拜訪老奶奶，致贈敬老狀與禮金禮品，也與奶奶話家常請益養老祕訣，老奶奶則表示要對社會有滿腔熱情。

市府表示，新竹市今年百歲以上人瑞計有63位，人數逐年攀升，而10月25日是重陽節，市府特別致贈禮品更表達關懷與祝福，作為幸福城市，期盼讓每位長者都能得到最好的照顧。

(中時 )