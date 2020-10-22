2020乙未客家戰役文化季平鎮戰祭活動將於10月24日在桃園平鎮盛大舉行，盼以一系列豐富精采的活動引領大眾瞭解先民英勇抗戰的輝煌事蹟，感受先烈保鄉衛土的壯志情懷，並藉由本次活動宣布平鎮區推動國際安全社區認證「正式啟動」。

桃園市客家事務局與平鎮市區公所規劃一系列共七階段的乙未客家戰役競技活動關卡，包括義民軍成立、客家義軍民游擊戰、後勤糧草補給支援、日軍無差別掃蕩、義民軍戰線大挪移、克服險峻以及「乙未戰役傳說」真人實境RPG之VR射擊體驗遊戲等，讓大家能透過活動參與，親身體驗從軍抗戰、保鄉衛土的義勇精神。

2020乙未客家戰役文化季平鎮戰祭10／24登場。(客家事務局提供／呂筱蟬桃園傳真)

客家事務局代理局長戴興達表示，平鎮戰祭為2020「客庄12大節慶」的活動之一，每年活動內容都會不斷的創新求變，除了加深民眾對於乙未戰爭歷史的印象，了解先人英勇抗戰的不屈不撓外，亦運用在地獨有的歷史文化資產創造特色，以凝聚市民向心力，同時也能提升觀光效益達到區域平衡發展目標。

系列活動另有野餐音樂會，邀請到在地知名團體「神棍樂團」、新生代男神「鼓鼓」等藝人表演、啦啦隊演出以及多項抽獎活動，期藉由音樂灌溉激發出每個人的熱血魂。除此之外，還特別規劃小朋友最愛的蘋果兒童劇團演出「龍騎士」劇碼，讓高達4米和3米的巨大魔龍帶著大朋友與小朋友一同震撼體驗2020乙未客家戰役文化季平鎮戰祭的熱血精神。活動詳情請上2020乙未客家戰役文化季活動官網查詢。

(中時 )