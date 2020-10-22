渣打銀行（Standard Chartered Bank）全球研究部門主管羅伯森（Eric Robertsen）周三接受CNBC訪問時表示，由於國家基本面似乎「趨於惡化」，美元很容易「大幅貶值」。

羅伯森表示，美國的雙赤字正在惡化，貿易收支情況為15年來最糟。目前距離美國大選已不到兩周，羅伯森表示，大選結果將決定「通往結局的道路」。他表示，前副總統拜登若當選，將意味著美元的貶值料將「非常清楚且明顯」。如果川普總統贏得連任，則「短期內會略為混亂一點」。

因投資人看好美國在大選前達成新激勵案協議，在避險需求降溫下，美元持續走弱，周三紐約尾盤美元指數下跌0.47%，為92.605，創下7周新低。目前美元指數漲0.19%，報92.79。今年以來，美元指數已經下跌逾3%。

羅伯森表示，他認為未來幾年有「相當不錯的美元貶值趨勢」。過去十年來，美國資產的出色表現一直是美元升值的「主要驅動力」，在這段期間裡，標普500指數比MSCI新興市場股票指數高出100個百分點。

他表示，如果這情況有所反轉，不管是因為全球貿易情勢，或是美國國內經濟議題出現變化，再加上美國已不再比其他G10成員國擁有更高的利率優勢，「我認為你可以為美元多年的貶值，提出非常具說服力的理由」。

周二知名經濟學家羅奇（Stephen Roach）表示，未來一年，美元大幅走貶的條件已經成熟，他預估到2021年底前，美元匯率將下跌35%。

(時報資訊)