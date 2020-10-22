集保結算所長期支持藝文活動、紮根生活美學，今年首次攜手雲門基金會，上半年啟動「2020舞蹈蒲公英」計畫、傳遞舞蹈之美到花蓮偏鄉小學，近日則配合雲門舞集年度例行巡演，先為偏遠地區的國、高中學生辦理「藝術教育推廣特別演出」，開啟學生的劇場初體驗。

「藝術教育推廣特別演出」台北場搶在雲門舞集藝術總監鄭宗龍新作「定光」在國家戲劇院首演的前日，邀請9間學校近千位中學生受邀參與，由劇團藝術家為學生解說演出內容、舞台設計及幕後奧秘，揭開舞曲從觀眾席看不到的神秘面紗。

集保董事長林修銘表示，集保和雲門基金會合作、6月起展開「舞蹈蒲公英」計畫，邀請花蓮20所偏遠學校參與示範演出與講座，帶領小朋友認識舞蹈歷史，體驗身體律動之美，希望讓藝文種子向下札根，將集保資源與在地藝術結合，推動普惠金融也要「普惠藝文」。

「定光」中秋假期在台北國家戲劇院首演後，10月中下旬將前往高雄衛武營國家藝術文化中心及台中國家歌劇院，開演前亦將辦理「藝術教育推廣特別演出」，讓中、南部學子一同感受舞蹈的魅力。

(時報資訊)