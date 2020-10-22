《商情》需求增溫 國內MMA終止連2跌 14:142020/10/22 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受原料丙酮行情反彈，帶動國內10月MMA報價止跌回升，終止連2個月跌價；另外，下游聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)需求強勁支撐下，亦支撐MMA價格回穩上漲；由於歐美新冠肺炎疫情恐有蔓延趨勢，而在很多設施中安裝隔離保護板，亦帶動PMMA需求強勁增長。 業者表示，近期防疫需求再度增加，市場現貨緊張，下游工廠積極詢盤，促使相關原料報價大漲，令近期甲基丙烯酸甲酯MMA市場報價止跌上漲，10月份報價調漲3元/公斤。(商品行情網) (時報資訊) #MMA #PMMA #需求強勁 #支撐 #甲基丙烯酸甲酯 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》營運成長動能看俏 外資續讚日月光投控 07:432020/10/22 財經 《半導體》Nand Flash價回穩、消費旺季 群聯Q4走出谷底 12:322020/10/22 財經 《商情》需求低迷 BDI指數連3跌 10:162020/10/22 財經 宏碁全球發布會 端全線新品 04:102020/10/22 產業．科技 《電子零件》訂單增＋新品出貨 騰輝-KY Q4營運向上 10:332020/10/22 財經 《半導體》世界先進11月4日法說 Q4可望續旺 10:332020/10/22 財經 歐美居家防疫 陸家具出口爆發 04:102020/10/22 產業財經 《科技》5G及先進製程驅動 明年測試設備市況穩健 12:492020/10/22 財經 《半導體》Q4淡季不淡 雍智站回300元 10:162020/10/22 財經 《半導體》NRE疫後回溫＋與同業有差異 外資正向看智原 09:422020/10/22 財經 財經熱門新聞 華為急了！驚恐川普又狙殺 遊說北京出手救 - 財經 驚！買房遭身家調查 代銷跩回：台積電買家出手就3戶 - 要聞 晚1年買房北市每坪貴3萬 專家爆背後最大原因 - 財經 - 工商 川普怕TikTok有理由 好萊塢級短片對手只撐半年就收攤 - 財經 三星少主李在鎔訪ASML真意曝光 大動作針對台積電 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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