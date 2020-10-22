受原料丙酮行情反彈，帶動國內10月MMA報價止跌回升，終止連2個月跌價；另外，下游聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)需求強勁支撐下，亦支撐MMA價格回穩上漲；由於歐美新冠肺炎疫情恐有蔓延趨勢，而在很多設施中安裝隔離保護板，亦帶動PMMA需求強勁增長。

業者表示，近期防疫需求再度增加，市場現貨緊張，下游工廠積極詢盤，促使相關原料報價大漲，令近期甲基丙烯酸甲酯MMA市場報價止跌上漲，10月份報價調漲3元/公斤。(商品行情網)

(時報資訊)