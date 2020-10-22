美國司法部指控聯電涉及侵害營業秘密案，聯電(2303)提出建議量刑書狀，罰金6000萬美元，只是結果仍待法院核准。法人分析，紛擾許久的訴訟案有望在短期內解決，且罰金遠低於市場預期，可謂利空出盡，一旦判決確立，聯電有望回歸基本面，後續成長動能續旺。

聯電上午公告，就美國司法部起訴與該公司等被告間營業秘密案件，提出建議量刑書狀，預期可能解決的金額為6,000萬美元，約合新台幣17.3億元，預計將影響聯電每股獲利約0.14元。

美國司法部於107年11月指控聯電與中國福建晉華共謀竊取、傳送與持有美光(Micron)關於製造動態隨機存取記憶體(DRAM)的營業祕密，當時市場曾傳出聯電最高可能面臨200億美元罰金，或是可能達10億美元罰金，被視為是聯電潛在最大危機。

聯電今公告表示，就美國司法部起訴的侵害營業秘密等罪名案件，持續跟美國司法部商討可能的解決方案，期望在最短的時間內達成結論。

因預期法院近日將開庭審理案件，聯電和美國司法部各自向法院提出解決方案相關的建議量刑書狀，書狀內容包含請求法院處以較輕的罪名及罰金6000萬美元，不過仍有待法院判決。

法人認為，紛擾許久的訴訟案有望在短期內解決，且賠償金額低於市場預期，預期待利空出盡後，聯電將回歸基本面，明年營運可望持續成長。

外資法人原本即看好，聯電今明年營運將持續成長。受惠8吋晶圓代工產能吃緊，代工價格可能調漲，法人預期，聯電第4季營收可望續創歷史新高，明年營收及獲利將較今年再攀高。聯電今天在市場買盤積極湧入，股價表現強勁，收盤大漲1.65元至33元，再創股價新高，漲幅5.25%。

(時報資訊)