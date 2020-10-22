退休準備議題持續受到民眾重視，基富通平台上的「好享退」自開放申購來2個月的時間，已湧入3萬民眾開戶，基富通提醒，申購「好享退」專案基金除了要完成在基富通開戶外，還要在12月2日前完成首次扣款才可以參加好享退方案。

基富通表示，近期每日來電至基富通詢問的電話量就愈多，甚至較平時多出7至8倍，另外每天申請開戶的人數也大幅度攀升，與專案開放之初相比，近日每天申請開戶人數又成長了4倍，最多的時候單日申請開戶人數約是過去一年平均的15~16倍，大批民眾湧入基富通開戶，都希望能搶在專案最後截止前完成開戶作業，順利加入專案。

基富通董事長林修銘表示，從「好享退」8月18日開放申購以來約兩個月的時間，平台已收到3萬人的開戶申請，民眾對專案的認同也顯示對退休準備理財的強烈需求。基富通總經理黃致淵也指出，「好享退」專案的開放只到10月31日，想要參與的投資人需要先完成基富通的開戶，建議民眾使用線上開戶（網銀或晶片金融卡）縮短開戶時間，並選定專案中想要扣款的基金及每月要扣款的金額，且在12月2日前完成第一次扣款，才算成功加入此專案，這是最後參加這「好享退」的機會，請民眾把握時間及早啟動退休準備。

(工商 )