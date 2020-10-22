晶圓代工大廠聯電無畏美股走低，周四開高走高，強勢軋短空，終場收在最高點33元，成為大盤力抗短空勢力，並促盤勢看回不回功臣。除聯電走勢強勁外，權王台積電不甘示弱，開低震盪大擺尾，進一步激勵盤勢同樣開低震盪走高，收復12,900關卡。

集中交易市場加權股價指數今收在最高點12917.03點，上漲39.78點，單日漲幅0.31%，成交1719.61億元。雖然近期在場外觀望買氣仍濃厚，但資金面不虞匱乏，短線盤勢似以具題材類股或個股輪動方式，向上尋求突破。

重量級集團股尾盤隨聯電、台積電戮力收紅者，包括鴻海、國泰金、富邦金、台塑三寶、台泥、亞泥、兆豐金、中信金、華航、日月光投控、廣達、群創、遠東新、統一、長榮、台灣大、元大金、玉山金及第一金等。

表現相對疲軟權值股，包括股王大立光、台塑化、聯發科、台達電、國巨、和碩、南亞科、長榮航、台玻及友達等。

櫃買市場方面，受制大型權值股短線再度崛起，資金牽制負面效應影響下，使盤勢開高震盪走低；短線營建、航運與觀光等族群雖力挺多方，但生技、電子雙主拉回整理，加上化學、紡纖、電機及鋼鐵等類股指數同樣走疲，使終場指數報跌0.28%，為165.57點，成交421.9億元。

美股盤後電子盤方面，受制朝野兩大黨協商紓困案金額破局，使道瓊期、標普500、那斯達克100與小型股2000等4大期指同步走疲，對今晚稍後開市的美股而言，仍具負向。由於總統大選變數仍待觀察，使美短線未脫區間盤整格局。

業內人士指出，今盤面上表現較佳族群如工具機、矽晶圓、半導體、水泥與塑化等股，多是第四季訂單相對明朗股票，另外，5G、AI物聯網與電動車等相關概念股也各依題材演出，使盤勢在萬三關前整理，呈抗跌之相對強勢架構。

不過，短期成交量萎縮不前，是無法騙人的，即便盤勢靠官股券商、業內實戶及部分大股東等大咖撐盤，或予強渡關山，但在量能無法於高檔形成良性換手下，逢高或仍宜減量經營，適度持盈保泰，之後再隨美總統大選等消息面變化伺機而動，降低投資風險。

(工商 )