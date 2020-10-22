30多歲輕熟女小玲，透過網路認識自稱也是30多歲的小陳，小陳還出示身分證證明自己年齡以及配偶欄空白，取得小玲信任，兩人以結婚為前提交往。直到小玲赫然發現陳男竟有「小四」，才知道自己被騙當小三，陳男不僅已婚，連年齡都是假的，憤而提告，台北地檢署依違反戶籍法起訴小陳。

小玲與小陳是在2016年透過網路認識，據自由時報報導，當時小陳自稱30多歲單身，還是一家公司老闆，並且誠意十足拿出身分證給小玲看，證明自己的年齡與單身身分，於是小玲放心與小陳展開交往。

之後小陳以公司需要資金為由，陸續向小玲討了200萬元，並許諾小玲一個美好的未來。但是一名在小陳公司上班的友人卻提醒小玲，小陳乃是人夫；小玲怒氣沖沖質問，小陳承認已婚，但又謊稱已和妻子分居，處理好一定娶小玲，小玲心軟繼續交往，誰知竟然冒出小四，氣得她提告小陳詐欺、違反戶籍法。

應訊時小陳坦承偽造身分證及向小玲借錢，但辯稱只有40萬元。因小玲自承是自願投資小陳公司，檢方認為小玲基於感情投資，詐欺罪部分處分不起訴；偽證身分證則被依違法戶籍法起訴。

(中時新聞網)