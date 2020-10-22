考試院院會今天通過「公務人員特種考試稅務人員考試規則」廢止案，考試院表示，由於近年財稅行政人員提缺數及報到都率大幅下降，決定從110年起停辦該項考試，改由高普考相關類科取才。

考試院今天召開院會，聽取考選部相關報告，過去因政府推動財稅改革，稅務人員需求量多，報考人數也相當踴躍，但近年隨著稅務業務電腦化，政府機關提報缺額大幅減少。

考試院指出，公務人員特種考試稅務人員考試規則自91年6月27日訂定施行，初時僅設「財稅行政」科別，94年起因應各種減稅措施和行政救濟制度改革，增設「財稅法務」科別，並每2年舉辦1次。

但因近年「財稅行政」科別提缺數及報到率大幅下降，考試院決定，自110年起停辦該項考試，改由公務人員高等考試三級考試暨普通考試「財稅行政」、「財稅法務」類科取才。

由於用人需求已可透過公務人員高等考試三級考試暨普通考試滿足，已無單獨舉辦公務人員特種考試稅務人員考試的必要，因此考試院會今天也通過決定廢止該項考試規則。

(中時 )