亞太電信今（22）日宣布正式啟動5G服務，終於搭上台灣5G開台列車。今日後也代表台灣五家電信公司全都啟動了5G商用服務，然而與其他四家電信公司不同的是，亞太電信開台之際是提供28GHz毫米波5G網路服務。

亞太之星推出的5G「Gt無限」購機方案提供599~2699元共7個級距的方案，綁約24期，可以搭配近30款高中低價的5G手機。每月搭配1399元以上方案可享5G不限速上網吃到飽，熱點分享量的話599 / 799 / 999 / 1199 元月租方案都是與上網傳輸量合併計算，1399元、1799元、2699元的方案，熱點分享量每個月可享50GB、90GB、200GB傳輸量，量到降速10Mbps，2020年10月31日前申辦可享熱點分享吃到飽。1399元以上方案贈送Gt TV、Gt鈴聲、Gt電子書各12個月、CATCHPLAY+三個月（以上）、HTC VR一個月至三個月的優惠。

亞太電信Gt無限購機方案。（黃慧雯攝）

另外亞太電信還有提供12個月綁約期間的Gt無限5G單門號方案，同樣1399以上提供5G吃到飽，熱點分享量的規定也與Gt無限購機方案一樣。差別在於，5G單門號方案的通話費是一分鐘3元，購機方案則是一分鐘6元。加值服務的部分，優惠與Gt無限購機方案相同。

亞太電信Gt無限單門號方案。（黃慧雯攝）

亞太電信5G開台，是以自建方式拓展28GHz業務，初期28GHz部署點將聚焦人口稠密處以及特定區域應用服務為主。針對企業客戶，則是運用企業專網，陸續於半導體業、石化業、封測業導入企業專屬應用。針對個人用戶，則將與萊爾富合作，運用FWA(Fixed Wireless Accesse固定無線接入)傳輸方式，將28GHz毫米波訊號轉為上網熱點，不限亞太電信用戶，在全台27家亞太電信以及一家來爾富門市（鑫湖門市）可免費體驗5G高速上網（初期相關服務會率先在萊爾富鑫湖門市、亞太電信台北三創、三重正義北、台中漢口、高雄三多等四家門市推動），此外現場也將設置Gt飆速加值體驗區，展示影音串流、AR以及VR娛樂應用，將電信門市與超商變身5G體驗館。

亞太電信今日宣佈5G開台，現場測速下載速度可達1334Mbps。（黃慧雯攝）

除了自主發展28GHz毫米波的5G業務，亞太電信先前也已經與遠傳電信達成合作，將透過3.5GHz共頻共網，來提供5G服務，極速理論值可上看1Gbps。今日現場測速，也可達到1334Mbps。不過要注意的是，在台灣各手機品牌廠並沒有推出支援毫米波的5G手機。因此如果申辦亞太電信5G服務，目前初期僅能藉由上述方式，在特定地點藉著連上亞太電信提供的高速Wi-Fi來體驗「類5G」的高速上網服務。

在5G企業應用部分，亞太電信與關係企業富鴻網合作，在現場展示AMR （Autonomous Mobile Robot自主移動機器人），展示5G智慧工廠的面貌。AMR不需要固定軌道，具備3D視覺整合人工智慧與大數據，可透過機械手臂結合自動導航搬運車，可自主移動並且至設定地點取放物品，透過內建的5G路由器，可以藉由5G低延遲、大連結的特性，快速即時傳回監控影像。未來則鎖定智慧製造、能源、交通、醫療、零售、娛樂等柳大領域，整合鴻海科技集團資源，拓展垂直領域應用，協助企業提升效率、降低成本，解決痛點，提供更高品質的服務。

隨著5G開台，Gt TV也將大幅改版，將會在11月中旬開始加入更多隨選內容，初期以親子類節目為主。（黃慧雯攝）

亞太電信扶植台灣在地IP，與插畫家Lobster《懶散兔與啾先生》聯手推出AR手機殼。（黃慧雯攝）

亞太電信推出HTC VR吃到飽的方案。（黃慧雯攝）

而為拉抬消費者對5G更有感，亞太電信也積極佈局5G應用。在影音串流部分，Ge TV將大幅改辦，加入5G Zone專區主打在地4K高畫質、多視角、直播影音串流服務；AR擴增實境應用則將t持續扶植台灣原創IP，推動在地IP產品化，繼先前攜手霹靂國際多媒體推出AR票卡夾之後，也隨著iPhone 12以及iPhone 12 Pro上市與插畫家Lobster《懶散兔與啾先生》聯手推出限量AR手機殼，透過marq+ App掃瞄手機殼圖案即可體驗專屬AR內容。VR服務則是推出HTC VR吃到飽訂閱服務，讓用戶可以體驗數百種VR影片、遊戲。最後則是預告未來將與國際大廠合作推出Cloud Gaming雲遊戲服務。

(科技)