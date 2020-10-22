美國繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）上月宣布將砸400億美元（約台幣1.16兆元）併購英國晶片廠安謀（ARM），但外媒報導，包括華為在內的多家陸企，向大陸監管部門表達強烈疑慮，要求阻止這樁半導體交易。

美國財經媒體報導，據消息人士透露，在大陸具有影響力的多家科技公司，近來不斷遊說大陸國家市場監督管理局否決這項交易，並對這起收購案提出限制條件，以確保陸企未來能取得安謀的技術。

由於安謀是大陸企業重要供應商，一旦收購案成真，輝達可能逼迫安謀切斷對大陸客戶的供貨。從智慧型手機到超級電腦等，安謀的半導體設計與架構對科技產品而言相當重要，其實安謀本身並不生產晶片，而是靠授權晶片基礎技術，收取專利費用來獲利。

值得注意的是，安謀目前有20%營收來自中國大陸，跟華為也有密切合作關係，因此大陸憂心安謀一旦落入美企輝達手裡，可能成為川普政府在美中科技戰中的另一籌碼，進一步限制向大陸供應晶片。

據了解，大陸晶片開發業者華為海思、飛騰等，此前均獲得安謀V8指令集授權，並在此基礎上自行設計中央處理器（CPU）。

川普政府對華為新禁令在9月15日生效。安謀之前已傳出會中止與華為合作，而安謀擁有的架構技術是晶片製作的必要技術，華為若失去這項技術的使用權，就不能完成麒麟晶片的研發。

(中時新聞網)