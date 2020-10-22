大陸中國社會科學院、經濟日報社發布《中國城市競爭力第18次報告》，以綜合經濟競爭力、可持續競爭力2大指標，評估海峽兩岸四地291城，深圳、香港、上海是綜合競技利前3，台北該項排第7；可持續競爭力，即長期可以相對其他城市維持發展優勢，台北僅次香港、深圳，名列第3。

綜合經濟競爭力前3名已經連5年陣容不變，前10名依序是深圳、香港、上海、北京、廣州、蘇州、台北、南京、武漢、無錫。台灣其他城市，高雄、台中、新竹、台南也在前50名內，分別名列第23、31、37、41名。整體而言，大陸北方城市有6成排名下降，南方城市有83%排名上升。

相較於反映現況的綜合競爭力，評量長期優勢的可持續競爭力上，香港力壓深圳奪榜首，台北也優於上海、北京。台灣城市中僅次台北者是台中，名列第12，高雄、台南、新竹分別是第18、27、50名，除新竹外，都出現遠優於綜合競爭力情況。值得注意的是，南強北弱也存在，61.54%北方城市排名下滑，南方城市排名下滑則是36.02%，南方城市不僅經濟現況，連發展前景也較北方好。

2大指標之外還有多個分向指標，經商硬體環境前5是上海、香港、天津、深圳、台北；經商軟體環境前5是北京、香港、上海、台北、杭州；衡量包括人才量、融資是否便利的當地要素競爭力前5是深圳、上海、北京、香港、廣州，台北第6

台灣城市在生活環境、社會包容競爭力上表現最佳，生活環境前5名是台北、香港、台南、高雄、台中，新竹也名列第8；社會包容前5名是台北、台南、台中、西安、高雄，新竹也名列第12。衡量與國際連動的全球聯繫排名是台灣城市較大弱點，此項前5分別是上海、香港、北京、廣州、深圳，台北只排第12，高雄、新竹、台南分居第33、40、49位。

(中時新聞網)