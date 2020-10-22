《類股》打房?!營建股微笑淡定

資金行情氛圍，近期全台房價升溫，對此，金管會主委黃天牧在立法院答詢時證實，確實已和國發會等跨部會討論打房的議題。上市櫃營建股對此消息淡定以對，中小型個股表現領先，太子(2511)收在11.25元、漲幅3.69%，國揚(2505)在24.2元、漲幅2.11%，高價股中的長虹(5534)收在82.4元、漲幅2.87%，華固(2548)則是收在平盤86.9元。

黃天牧說，就金管會立場來講，目前不方便說適不適合為打房的時機，但目前房貸品質是穩健的。本月5日金管會曾找聯徵中心了解現在房貸的情形，據收據顯示，房貸成數約在71~75%，並沒有特別高，能看出銀行核貸額度還很良好，並且也要求銀行強化房貸風險告知。

房市因籠罩在資金行情氛圍之下，投資置產買盤比例擴張、且追價意願強烈，推升房價殿高，據住展雜誌統計，北台灣各縣市Q3新成屋、預售屋房價，大台北、桃竹、基隆與宜蘭等地房價全面上揚，且漲幅明顯擴大，尤以新北與桃園單季漲幅最大。住展雜誌研發長何世昌認為，北台Q3房價仍處於復甦的軌道上，預期年底前政府出手打房機率不高，且央行也不會改變低利、貨幣寬鬆的環境，因此Q4房價走勢不會有太大改變。

(時報資訊)