德國衛生部長史潘(Jens Spahn)周三宣布確診新冠肺炎，目前正在進行居家隔離。

史潘在同日的周三稍早曾經出席內閣會議，而政府發言人指出，其他內閣成員仍沒有必要進行居家隔離。

從新冠肺炎爆發開始，德國內閣會議已經轉移到柏林聯邦總理府大樓的一處較大的會議廳舉行，讓聯邦部長能維持社交距離。

政府發言人表示，內閣會議遵守衛生和社交距離規定，確保任何語彙者萬一確診，也沒有需要為其他閣員進行隔離。

德國RKI研究所最新公布數據顯示，周二德國單日確診數首次突破萬人。該研究所錄得1萬1287名確診數，累計染疫人數來到39萬2049人。死亡人數增加30人，來到9905人。而RKI研究所方於上周六記錄到創紀錄的單日確診7830人，不到幾天再破新高。

德國人口為歐盟最大，染疫比率低於歐盟其他國家。但是隨著氣溫降低，疫情加速惡化，官員警告如果趨勢不變，有必要實施嚴格社交限制。

(時報資訊)