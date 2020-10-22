在推出才6個月後，串流媒體服務公司Quibi周三宣布將停止營運，並啟動出售資產程序。

該公告凸顯出網飛、亞馬遜Prime Video、迪士尼Disney+與蘋果Apple TV+，較小型串流媒體服務提供商所佔有的主導地位，因小型業者難以趕上其巨額的內容預算與龐大的節目庫。

美國好萊塢大亨、Quibi的創辦人Jeffrey Katzenberg在聲明中表示，自Quibi推出以來，世界發生了劇烈變化，我們的獨立商業模式已不再可行。

Quibi在手機上提供10分鐘以內的娛樂與新聞影片，附帶廣告的服務每月收費5美元，而沒有廣告的服務月費為8美元。

執行長Meg Whitman與Jeffrey Katzenberg在給員工的信中表示：「我們的失敗並非因為缺乏努力，我們已經考慮並窮盡所有可用的辦法」。他們表示公司會失敗的原因，可能是這個想法本身不足以支持一個獨立的串流服務，或者因為時不我與。

在獲得數家好萊塢電影製片廠與其他投資人注資18億美元後，Quibi於4月6日推出串流服務平台，當時各地正實施居家防疫措施。

(時報資訊)