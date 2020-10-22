行政院長蘇貞昌今（22）日在行政院會表示，深化台美經濟合作、共同推動供應鏈重整，是現階段最重要施政項目之一，落實4大策略性領域合作，將可鞏固台灣在全球供應鏈的關鍵地位，請相關部會儘速提出產業策略性合作計畫，搭建國內業者與美商合作平台。

蘇貞昌表示，近期加強推動台美經濟合作，已成為台灣和美國之間的熱門話題，台灣除積極爭取與美國協商雙邊貿易協定（BTA）、加強雙邊經濟合作，美國政府許多部門、國會及民間商會亦呼籲應全面深化與台灣的經濟關係，凸顯出台美經濟合作是互利雙贏。

蘇貞昌指出，全球經貿情勢正快速變化，供應鏈重組已不可逆轉，此時正是台美深化合作的最有利時機。未來雙方若能結合彼此優勢，在供應鏈重整上加強合作，相信一定可創造出「讓台灣再起」、「讓美國經濟壯大」的巨大經濟效益。

蘇貞昌表示，台灣在全球供應鏈中的高階硬體製造方面，擁有不可取代的關鍵優勢，且是美國可信賴、安全的合作夥伴。美國則是全球高科技發展龍頭，政府積極推動「製造業重返美國」，台美供應鏈合作可從最具互補性、最有利部分優先推動。

蘇貞昌指出，半導體、通訊、AI等尖端科技產業，綠能及創新產業、健康戰備產業、開發全球市場，為經濟部提出現階段最具潛力、可預期具龐大效益及長期願景的4大策略性合作領域。台美間可透過貿易或彼此投資，建立戰略夥伴關係，追求雙方各自達成目標。

蘇貞昌認為，在尖端科技範疇中，台灣半導體製造強項結合美國技術及研發優勢，透過彼此貿易與投資，都能進一步發揮擴大。「台灣製造」和美國品牌及技術的合體，可打造世界性的行銷網絡，共同進軍及布局印太地區，形塑出全新供應鏈和龐大新商機。

蘇貞昌表示，台美未來若能落實4大策略性領域合作，產業專家估計至少可為美國創造千億美元的附加價值、及數十萬至百萬人以上的工作機會，向製造業重返美國的目標邁進一大步，台灣亦可從台美合作中，進一步鞏固在全球供應鏈的關鍵地位。

蘇貞昌請經濟部、行政院經貿談判辦公室及相關部會，持續規畫並推動與美國經濟戰略對話及協商，儘速提出產業策略性合作計畫，搭建國內業者與美商合作平台，致力建構台美戰略夥伴關係。

(時報資訊)