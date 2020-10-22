時下學生幾乎都人手一機，為人家長應提高警覺。台中市議員賴朝國今天質詢時指出，坊間正流行藍鯨遊戲以「藍鯨」為名，即為藍鯨自殺行為；俄羅斯22歲男子布德金創辦網路遊戲「藍鯨」，利用人脆弱心理洗腦致學生自殺潮，不能等閒視之。市府教育局長楊振昇說，市府將透過學校加強防範宣導。

賴朝國指出，花蓮有國中家長向地方縣議員反映，發現學生間流傳一種引導學生逐步自殘的「藍鯨遊戲」，學生加入不知名陌生人群組，被問「死亡是什麼感覺？」引起家長的憂心與恐慌，教育單位不容再等閒視之。

賴朝國說，據他了解，「藍鯨遊戲」要求心智未臻成熟的青少年，提供裸照、身分證件等隱私資訊，透過50天「每日任務」活動，要求參與者「突破自我」，過程中須轉貼藍鯨照片，或於身上刻劃藍鯨圖樣；台灣雖未發生因「藍鯨遊戲」傷亡紀錄，隨犯罪多元化，「藍鯨遊戲」僅為浮上檯面冰山一角。

賴朝國要求教育局應盡速向中市各級學校加強宣導，請家長留意孩童網路使用安全，並配合警查局提醒民眾面對來路不明的私訊應多加留意，勿隨意提供個人資訊給不名網站或社群。

教育局長楊振昇指出，此問題很重要，教育局今年7月就發文要求學校重視，以免學生受到傷害；針對議員所提，並向市民朋友加強宣導，注意學生使用軟體或手機時，不要將個資提供給團體造成傷害，教育局將再一次且不斷的提醒學校。

(中時 )