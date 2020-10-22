受中國包裝材料的需求強勁，加上庫存減少，帶動亞洲低密度聚乙烯LDPE價格創今年新高。分析師表示，儘管中國廠房開工率正常，但受到伊朗船隻靠岸問題、加上先前美國多套聚乙烯設備因颶風侵襲而臨時停工，皆導致供應趨緊，提振亞洲市場價格上漲。

最新報價，通用級遠東區CFR報1164-1166美元/公噸，單周上漲2.2%，且據CIP商品行情網顯示，自今年4月最低點報每公噸719-721美元，迄今已漲逾61%。（商品行情網）

(時報資訊)