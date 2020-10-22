《商情》供不應求 遠東區LDPE創今年新高 14:312020/10/22 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受中國包裝材料的需求強勁，加上庫存減少，帶動亞洲低密度聚乙烯LDPE價格創今年新高。分析師表示，儘管中國廠房開工率正常，但受到伊朗船隻靠岸問題、加上先前美國多套聚乙烯設備因颶風侵襲而臨時停工，皆導致供應趨緊，提振亞洲市場價格上漲。 最新報價，通用級遠東區CFR報1164-1166美元/公噸，單周上漲2.2%，且據CIP商品行情網顯示，自今年4月最低點報每公噸719-721美元，迄今已漲逾61%。（商品行情網） (時報資訊) #遠東區 #LDPE #創今年新高 #商品行情 #供不應求 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《營建股》日勝生拿下台中捷運綠線兩站區開發案最優申請人 07:432020/10/22 財經 《產業》香格里拉台北遠東飯店 連4年蟬聯最佳商務飯店 07:432020/10/22 財經 《半導體》世界先進11月4日法說 Q4可望續旺 10:332020/10/22 財經 人民幣中間價升225點報6.6556 創2年多新高 10:252020/10/22 財經 人民幣離岸價 狂漲逾300個基點 04:102020/10/22 全球財經 香格里拉台北遠東國際大飯店連續四年蟬聯「台北最佳商務飯店」 09:102020/10/22 旅遊 《店頭市場》呈睿國際29日辦理創櫃板登錄前籌資 09:252020/10/22 財經 《電腦設備》宏正首次期中配息 今年共配發7.8元 12:152020/10/22 財經 《商情》美元續疲 紐約期棉漲至一年半新高 10:162020/10/22 財經 熱門股－申豐 買盤續攻短線急升 04:102020/10/22 證券．權證 財經熱門新聞 華為急了！驚恐川普又狙殺 遊說北京出手救 - 財經 驚！買房遭身家調查 代銷跩回：台積電買家出手就3戶 - 要聞 晚1年買房北市每坪貴3萬 專家爆背後最大原因 - 財經 - 工商 三星少主李在鎔訪ASML真意曝光 大動作針對台積電 - 財經 幫特定大戶搶股票 金管會恐對康和證開罰 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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