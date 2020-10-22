遠東航空董事長張綱維涉掏空公司36億元，遭依財報不實、特別背信等罪起訴，羈押迄今。台北地院19日裁定張出具8000萬元現金保、2000萬元人保共1億元後停止羈押，但他經過3天還沒籌足現金，尚未獲釋。因張第一次羈押期限將於本月29日屆滿，北院定26日上午10點開庭，調查有無延押必要。

張綱維上月開庭時，辯護律師劉煌基求法官讓張以2000萬元交保，後來遞狀時又加碼到2500萬元，劉也願意出具1000萬元保證書，擔保張不會逃亡。

法官考量，張綱維母親健康狀況惡化，且有2名未成年子女要照顧；遠航飛機仍散落在機場，需要張處理善後；張願意提供的保金從1000萬元提高為2500萬元；劉煌基也願意出具1000萬元保證書；張綱維對於檢方提的證據能力都不爭執，並已改口承認偽造私文書罪，因此裁定交保。

裁定指出，張綱維出具8000萬元保金、劉煌基出具2000萬元保證書後停止羈押，限制住居、出境、出海，張每天須至派出所報到。不過，張歷經3天仍未籌足8000萬元現金，目前還被羈押在台北看守所中。

(中時 )