石門水庫執行人工增雨作業盼水位提升 17:002020/10/22 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 石門水庫22日執行人工增雨作業。(北水局提供／呂筱蟬桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今年下半年久旱不雨，石門水庫在22日下午2時執行人工增雨作業，目前大壩水位229.68公尺（滿水位245公尺）、蓄水率46.5％，蓄水量9178.8萬噸，緩步上升當中，讓水庫稍獲喘息。 (中時 ) #水庫 #人工 #水位 #執行 #作業 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 工研院開發智慧機器人技術 04:102020/10/22 財經要聞 疫情秋冬再加溫 創新醫療吸目光 11:232020/10/22 財經 中華精測攜手桓達 搶進廢水處理智慧化環保解決方案 09:022020/10/22 財經 AIoT商機爆發 資策會攜手國際大廠布局潛力股 10:122020/10/22 財經 明華社區做綠能 賣電發重陽紅包 04:102020/10/22 地方新聞 澎湖流浪狗肆虐 議會要求普查 04:102020/10/22 地方新聞 資通訊人才奇缺 靜宜資訊學院4研究所搶手 09:092020/10/22 寶島 《美股》數據中心晶片業務撐腰 賽靈思本季營收預測超預期 10:502020/10/22 財經 規劃、送件、施工一條龍作業 投資綠電 首選天晴能源 04:102020/10/22 產業特刊 花蓮縣府公開招標化製場 鳳林鎮公所不滿未知會 04:102020/10/22 地方新聞 寶島熱門新聞 澎湖海鮮跨海到金門 24日起連2天舉辦展銷會 - 寶島 宜蘭橋改建 周日起階段性通車 - 寶島 台中豐原百年巷弄遭封 居民返家路迢迢 - 寶島 漁電共生先行區設台南、嘉義 漁民關切說明會釋疑 - 寶島 田中女兒遠嫁日本30年 返鄉用東洋風情渲染鄉里 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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