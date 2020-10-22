今年下半年久旱不雨，石門水庫在22日下午2時執行人工增雨作業，目前大壩水位229.68公尺（滿水位245公尺）、蓄水率46.5％，蓄水量9178.8萬噸，緩步上升當中，讓水庫稍獲喘息。

(中時 )

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