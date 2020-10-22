淡海輕軌營運量不如預期，新北市議員鄭宇恩22日質詢指出，當初預估單日運量4.4萬人次，如今僅剩9000人次，原規畫的4件土地聯合開發案，現在只剩2件，要求市長侯友宜「不要活在泡泡裡」；捷運局解釋，竿蓁林站因都檢後被列為保護區，無法開發；機廠站則因位於國防部飛彈基地範圍，建物有高度限制，開發效益極低因此取消。

鄭宇恩指出，新北捷運公司僅負責淡海輕軌，當初市府投資153億，預估平日人次4.4萬，但以8月來看單日僅9026人，即便疫情因素影響1萬人，也還比目標差好幾萬人；相較高雄捷運單日15萬人、北捷將近200萬人、桃捷也有5萬人，「淡海輕軌就像台北市長柯文哲說得一樣，實在虧到不行。」、「侯市長不要活在自己的泡泡裡」。

鄭宇恩也說，淡海輕軌營運不佳，市府要負起最大責任，就連原先土地開發構想中，淡海輕軌應有4個聯合開發案，如今已取消2個，原有的共構、帶來的財源通通被取消，2019年決算淡海輕軌歸損1億7333萬餘元，「不要讓其他縣市覺得淡海輕軌會虧到不省人事，甚至讓北市議員來置喙。」

侯友宜說，高雄捷運、桃園捷運剛蓋都賠錢，新北淡海輕軌今年營運較去年成長53％，努力的空間還很大，除了淡海新市鎮要加強開發外，藍海線第1期年底才完成，第2期還要調整路線，才會只有這些人數，新北要善用周邊產量帶動商機，要努力的還很多。

據了解，淡海輕軌原規畫開發4件聯開案，分別為淡金路與坪頂路口的「G1A」站、淡金路二段與濱海路一段路口的「G4站」、新市六路和沙崙路口的「機廠站」、中正路二段51巷口的「B6站」。

捷運局解釋，「G1A」站開發面積2000平方公尺，原計畫以捷運共構方式，低樓層開發為零售商場，中高樓層為住宅商場，因後來涉及竹圍都市計畫通檢案，被列為保護區，不予變更為建地，因此無法辦理開發。

「機廠站」土地開發面積6000平方公尺，原規畫打造13樓層的共構建物，1到2樓為停車設施，中高層樓為住宅產品，後因位於國防部飛彈基地限高範圍，開發建物有一定的高度限制，開發效益過低，評估後不予開發。

至於將開發的2件聯開案，捷運局說明，「G4站」屬於中央用地，正在辦理都市計畫變更，將從倉儲用地變更為產專區，預計最快明年都市計畫發布後辦理開發，打造轉運設施、outlet店、辦公室等；「B6站」土地面積7600平方公尺，目前為停車場用地，未來1樓為轉運中心，2到3樓為零售商場及特色店街，4樓以上為住宅和觀光旅館。

(中時 )