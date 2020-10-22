政府為發展綠能，又不影響土地原有用途，漁電共生型的地面光電是其中之一，但因選址問題頻頻引發爭議，才發展出環社檢核機制，由地方政府以鄉鎮市區為單位，透過生態與環境敏感區圖資套疊、現地勘查和社會經濟調查，畫設出先行區讓廠商優先設置光電，並由台南、嘉義先行推動，22日相關單位南下兩地舉行說明會，但漁民對漁電共生仍多有疑問。

經濟部、內政部、農委會及南市府今天在學甲區舉行漁電共生推動政策說明會，針對先行區的太陽能光電推動，向地方說明，並蒐集到場漁民及公民團體意見，對於部分問題也當場釋疑，希望能有助於政策推動。

經濟部政務次長曾文生指出，希望透過漁電共生先行區的設置，能讓光電業者與養殖漁民及相關單位在運作中發現問題、分類管理，找出定型化的解決方法，包含契約及行政命令的修改等，讓漁電共生的「養殖為主、綠能加值」的運作，更為完善。

養殖業者表示，希望能保障養殖漁民的工作權，不要設立太陽光電後，漁民無法繼續養殖，也有漁民擔憂，太陽光電業者承租土地後，辦理貸款設定地上權抵押，萬一業者貸款沒有繳清，導致魚塭土地使用受到影響，不知是否有解決辦法。

以生態養殖為主的周姓漁民並不反對漁電共生，但他的魚塭周圍都正在施作太陽能光電，地形地貌改變很大，他也擔憂日後自己的魚塭會不會受到影響；郭姓漁民有特定通路銷售漁貨，但有下游告知，魚塭若設置太陽能光電，將不再採購漁貨，因此他也持保留態度。

台南市議員陳昆和表示，他認同非核家園，也認同綠能發展，但漁電共生卻造成海邊魚塭圈地搶地情形，且清洗太陽能板的水流入七股潟湖，可能會影響潟湖生態，希望政府能妥善因應，並把將政策說明清楚。

台南的漁電共生先行區面積共1776公頃，分別位於學甲、麻豆、鹽水、下營、安定、新市及安南區等地，光是學甲就有944公頃。

台南地區不少魚塭改種電，面積不小，形成光電包圍魚塭的景象。（莊曜聰攝）

(中時 )