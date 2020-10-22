10月25日這個星期天是重陽節，蔡英文總統今天先祝所有的長輩「健康快樂！」，她也在臉書分享日前參訪萬秀洗衣店的影片，並強調保持活力，享受精采的銀髮生活，「這就是活躍老化的意義」。

萬秀洗衣店是一家在台中后里開了70年的地方老乾洗店，就像一般老洗衣店一樣，本來並不特別，卻因為孫子突發奇想，利用店內長期囤放未取的衣服，替自己的阿公阿嬤打扮，讓舊衣搭出新裝感，爆紅到國際，短短一個月追蹤粉絲數將將近60萬，還成台灣及國際媒體爭相報導對象。

截取自蔡英文臉書

蔡英文今天在臉書表示，前幾天，她到台中后里的萬秀洗衣店，拜訪了這陣子紅到國際上的萬吉阿公、秀娥阿嬤，當面謝謝他們，讓世界看見了台灣。

她說，剛登上今年臺北時裝週的萬吉阿公和秀娥阿嬤，說了一句我很同意的話：「我們歲數大可是我們人不老啊。」蔡英文表示，「是的，只要有心，不論幾歲都可以很時尚！保持活力，享受精采的銀髮生活，這就是 活躍老化的意義。

蔡英文要網友點開影片，看看她和萬秀洗衣店的重陽節問候，也幫她把這份心意，「傳達給身邊的長輩吧！」

(中時 )