台中市豐原區豐田里長劉瑞銓斥責地主貿然封路涉公共危險罪。（王文吉攝）

地主近日拆除平房老屋，並依地界增設鐵皮圍籬，原5米寬巷弄縮水剩不到1公尺。（王文吉攝）

台中市豐原區豐南街196巷14弄路幅縮水，機車必須放慢速度小心翼翼通過。（王文吉攝）

地主近日拆除平房老屋，並依地界增設鐵皮圍籬，原5米寬巷弄縮水剩不到1公尺。（王文吉攝）

地主近日拆除平房老屋，並依地界增設鐵皮圍籬，原5米寬巷弄縮水剩不到1公尺。（王文吉攝）

台中市豐原區豐南街196巷一棟土角厝三合院最近拆除，並依地界增設鐵皮圍籬，原5米寬巷弄縮水剩不到1公尺，居民抱怨人車難行，里長也斥責封路涉公共危險罪。台中市養工處及豐原區公所表示，將會同相關單位勘查，若認定屬公眾通行的既成道路，將要求地主復原。

豐原區豐南街196巷14弄近日被地主以私有地名義，以圍籬封住路幅5米寬的巷道，僅留不到1公尺供人行走，機車必須放慢速度，小心翼翼通過，汽車則難以通行。居民抱怨，要封路都沒有事先溝通，直接封起來，出入很不方便。

騎機車經過的許先生，經過狹窄轉彎處特邊放慢車速，他表示，這條巷弄很多居民出入，尤其旁邊平房的長輩都走這條路，路封成這樣彎彎曲曲，騎車要非常小心。

豐田里長劉瑞銓表示，該社區早年是烏牛欄庄，巷弄是早期的農路，也是居民百年來通行的既成道路。近年老房子土地產權轉移，可能建商買走了有意改建，日前拆除土角厝，並鑑界封路，造成當地居民必須繞道進出。

劉瑞銓接著說，以前有很多私人土地，政府無法辦理徵收，地方耆老願意捐出土地讓大家通行；這條巷弄是超過百年的既成道路，建商不應貿然封路，若鐵皮圍籬造成居民受傷，涉及公共危險罪，希望趕快拆除復原。

豐原區公所農業及建設課長黃建龍表示，日前接獲里長通報後，已陳報養工處擇期會勘確認道路屬性，若認定屬於公眾通行的既成道路，將要求地主恢復原狀。若地主認為權益受損，於申請建照時，可向都發局爭取將既成巷道土地納入空地比，或增加容積率。

(中時 )