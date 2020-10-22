原訂今晚6點30分要在新莊棒球場進行的富邦悍將與統一獅補賽，受到颱風外圍環流影響，比賽延至明天進行。

聯盟公布，原訂於2020年10月22日（四）18:35【一軍例行賽編號第170場】統一7-ELEVEn（新莊）富邦悍將賽事，因新莊棒球場受到雨勢影響、場地不佳，今日無法進行比賽。

比賽將於明日2020/10/23（五）18:35於原場地進行補賽。

(中時 )