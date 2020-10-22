中職》天王山之戰因雨延賽 富邦拚封王再等等 14:392020/10/22 中時 毛琬婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 原訂今晚在新莊棒球場進行的富邦悍將與統一獅之戰因雨延賽。（毛琬婷攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 原訂今晚6點30分要在新莊棒球場進行的富邦悍將與統一獅補賽，受到颱風外圍環流影響，比賽延至明天進行。 聯盟公布，原訂於2020年10月22日（四）18:35【一軍例行賽編號第170場】統一7-ELEVEn（新莊）富邦悍將賽事，因新莊棒球場受到雨勢影響、場地不佳，今日無法進行比賽。 比賽將於明日2020/10/23（五）18:35於原場地進行補賽。 (中時 ) #中華職棒 #CPBL #新莊棒球場 #富邦悍將 #統一獅 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 索沙今先發 富邦贏獅就封王 04:102020/10/22 運動天地 跨國走私毒品逃死 警押解毒品通緝犯等5嫌回台 15:382020/10/21 社會 看好Q3財報 外資喊進亞德客 04:102020/10/21 證券．權證 中職》猿推洋投套餐無用 富邦最快明封王 21:432020/10/21 體育 譜瑞-KY第四季淡季不淡 目標價空間大 22:492020/10/21 財經 《百貨股》統一超7-ELEVEN續拓多元支付生態圈 09:252020/10/22 財經 中職》富邦若2連勝明日封王 桃猿精銳盡出拚生機 12:332020/10/21 體育 全國首創PFPS 富偉放眼國際 04:102020/10/21 產業特刊 房貸量增 民營銀行出招吸客 04:102020/10/22 投資理財 壽險投資 重回不動產市場 04:102020/10/21 財經要聞 體育熱門新聞 CBA》劉錚手感差表現仍全面 上海贏四川 - 體育 《時來運轉》國旅夯不退燒 金山必踩景點瘋搶好運彩 - 體育 《時來運轉》運彩報報－LOL世界大賽四強即將開打 運彩開盤多種玩法 - 體育 網球》沒保分壓力 喬柯維奇不打巴黎大師賽 - 體育 2020全民運基隆奪7金 創10年佳績 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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