大規模改版情報搶先公開！全新系統「組織遊戲」驚喜來襲！

「深海王」專屬定向有禮限時回饋、角色試煉等精彩活動同步加開！

擁有無限再生之力的「殭屍俠」限時專屬招募持續火熱開放中！

以ONE老師、村田雄介老師原作的TV動畫《一拳超人》為題材，日本集英社在內版權委員會全力監修，玩蟹科技開發之首款「一拳超人」正版授權動畫手遊《一拳超人：最強之男》繁中版於今(22)日宣布，與地底王、天空王等怪人齊名，各自稱霸陸海空三大勢力的深海霸主「深海王」定向招募活動將於即日起復刻來襲，大海的主宰「深海王」招募掉落機率將大幅提升，豐沛的定向有禮限時回饋、驚險刺激的角色試煉等精彩活動也將同步開啟。官方團隊更大手筆加碼釋出 10 月 26 日全新改版內容，趣味「組織遊戲」驚喜登場！不僅如此，擁有無限再生之力的「殭屍俠」限時專屬招募也仍持續進行中。還沒入手「深海霸主 深海王」的英雄玩家們千萬別錯過此次完美入手時機，今天相約一起在《一拳超人：最強之男》與稱霸大海「深海王」並肩作戰，大幅增添自己的戰鬥實力。

《一拳超人：最強之男》繁中版S級英雄「殭屍俠」專屬招募熱血持續進行中！

《一拳超人：最強之男》大規模改版 10 月 26 日正式啟動！可愛逗趣「組織遊戲」即將解放！

《一拳超人：最強之男》繁中版預定於 10 月 26 日隆重改版，即將以嶄新面貌與各位英雄玩家們見面並帶來前所未有的全新挑戰。此次改版將解放全新系統益智趣味的「組織遊戲」，玩家可在主畫面街道場景盡情探索，發掘驚奇！

「組織遊戲」又可分為「忍者別跑」、「導彈測試」等兩款趣味小遊戲。組織遊戲每日可免費體驗3次，免費次數用盡後，則可使用遊戲券進入遊戲。遊戲券可透過組織任務、活動、購買等方式獲得，每日最多可購買3次。

忍者別跑：玩家將在「忍者別跑」遊戲中與音速索尼克PK較勁。玩家每回合將點擊地圖空白區域放置阻礙物木樁，每放置一個木樁，音速索尼克則會向相鄰的空白區域移動一步。若可成功使用木樁成功制伏音速索尼克，使其無法繼續移動，則挑戰成功，即可獲得豐富虛寶獎勵；反之，若是讓音速索尼克逃至最邊緣的空白區域，音速索尼克則可逃跑成功，遊戲挑戰則失敗。

導彈測試：點擊遊戲螢幕任意位置則可控制移動自身角色，注意躲避四周飛來的子彈，若不小心碰則會損失生命。挑戰中將會掉落不同的獎勵及處罰內容，若移動角色碰到獎勵內容即可獲得該項技能加成；反之，碰到處罰將獲得相對應的懲罰。

《一拳超人：最強之男》戰鬥實力大耀進不可或缺的最佳助手！「深海王」再次強勢登場！

深海王，為深海族的王者，災害等級為鬼級，危險程度足以導致一個城鎮機能癱瘓甚至有毀滅危機。擁有與S級英雄水嫩嫩囚犯匹敵的強大肉體與力量，因陸地作戰束縛其實力，發揮出真實實力的話，即會改變外型迅速變身，力量、速度及個性也會轉變得更加強大且兇殘，強大到眾多S級英雄皆不是他的對手。

SSR怪人「深海王」

聲優：小山力也

系列：格鬥

陣營：怪人

定位：持續堅韌，殘血反擊

技能：

普攻：入體海鰻。對單體目標造成120%攻擊傷害，有100%機率使主目標「酸蝕」2回合(8%攻擊力的持續傷害)。

絕技：深海連打。對單體目標3連擊造成264%攻擊傷害，並附帶自身已損失生命值75%的額外傷害。

被動：深海之王。當自身生命值低於50%時，持續使自身「堅韌」(吸收10%自身生命值的傷害)，每回合至多3次。永久增加自身生命值。限制解除到五星可強被動效果。

核心：深海之力．初

初級效果：己方角色觸發格擋會獲得1點能量，每回合最多觸發4次。

啟動條件：上陣武裝系、格鬥系、科技系角色各1名。

高級效果：己方全體增加30%反傷率。

啟動條件：上陣武裝系、格鬥系、科技系、超能系角色各1名。

《一拳超人：最強之男》繁中版「SSR怪人 深海王」技能設定再次公開！

《一拳超人：最強之男》「SSR怪人 深海王」定向招募精彩歡慶專屬活動限時登場！

【活動1】「SSR怪人 深海王」定向招募

活動時間：2020.10.22 05:00 - 2020.10.27 05:00

活動內容：凡於活動期間內至「定向招募」卡池抽卡，抽中指定「SSR怪人 深海王」機率將大幅提升。

【活動2】「SSR怪人 深海王」定向有禮限時回饋

活動時間：2020.10.22 05:00 - 2020.10.27 05:00

活動內容：凡於活動期間內至「定向招募」卡池抽卡，抽取至指定次數還可獲得額外獎勵。

獎勵內容

【活動3】「SSR怪人 深海王」角色試煉

活動時間：2020.10.22 05:00 - 2020.10.27 05:00

活動內容：凡於活動期間內登入遊戲，並使用指定怪人角色深海王完成指定任務，即可獲得豐厚獎勵。

任務說明 獎勵內容

《一拳超人：最強之男》「SSR怪人 深海王」定向招募強檔活動 10 月 22 日正式開啟！

※上述活動之獎勵內容皆以遊戲內實際公告為準

(科技)