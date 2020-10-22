大陸全國政協主席汪洋今天表示，從開羅宣言、波茨坦宣言、日本投降等有各種具有國際法效力的文件來看，都證明台灣是中國不可分割的一部分。雖然兩岸迄今尚未統一，但中國的主權和領土完整從未分裂。汪洋強調，「一個國家只能有一個中央政府，我們決不允許任何分裂國家的行為。」

大陸中央今天在北京釣魚台國賓館舉行「紀念台灣光復，推進祖國統一」紀念台灣光復75周年學術研討會，汪洋在做總結致詞時表示，沒有兩岸同胞並肩作戰，就沒有抗日戰爭勝利，也不會有台灣光復，這是誰也不能竄改的歷史事實。

要如何證明台灣是中國不可分割的一部分？汪洋表示，祖先在千百年前跨越黑水溝，到台灣討生活時不忘祖籍，讓兩岸有很多同名村鎮。此外，開羅宣言、波茨坦宣言、日本投降等有具有國際法效力的文件，都證明台灣是中國的一部分，並得到國際社會公認。

汪洋表示，台灣光復4年後，海峽兩岸陷入隔絕與敵對狀態，但是並沒有改變台灣是中國領土一部分的基本事實。雖然兩岸迄今尚未統一，但中國的主權和領土完整從未分裂。「一個國家的政權可以更迭，但領土與主權則絕不會因爲政權的更迭而改變，這是國際法的準則。」

汪洋強調，「一個國家只能有一個中央政府，來管轄其領土與代表權，這也是全世界公認的準則。我們決不允許任何分裂國家的行為，決不允許失而復得的神聖領土再得而復失。」誰想把台灣從祖國分裂出去，就是對民族利益和公道正義的出賣，就完全站到了中華民族的對立面，必然自食其果。

汪洋表示，當年在日本殖民高壓統治下，台灣同胞始終堅守民族氣節，不改成日本姓名，挫敗殖民者推行皇民化圖謀。日本警察也不得不承認，台灣人常自誇五千年民族文化，保存傳統的風俗、文化、信仰，視中國為祖國。

汪洋也斥責，「如果誰想泯滅台灣同胞真摯的愛國情懷，甚至連中國人都不想做了，就是數典忘祖，必然被釘在歷史的恥辱柱上。」

(中時 )