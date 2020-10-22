台中面積最大，重劃利益最高的台中市黎明自辦重劃區先前爆發弊案，前立委、富有土地開發公司總顧問楊文欣等人，涉嫌利用人頭地主，掌握黎明重劃會主導權，虛增拆遷補償、工程費用等共12.7億元，監委王幼玲、高涌誠調查發現，台中市政府並無任何審查與監督作為；監察院通過糾正台中市政府。

查案監委王幼玲表示，富有公司為取得黎明重劃區主導權，買一塊地後分給468位人頭地主，每人只有A4紙張大小的土地，並於首次會員大會推選出13位理事與3位監事，其中富有公司共取得7名理事、3名監事，等同掌握重建會理事會。

王幼玲說，黎明重劃區土地總面積約186.53公頃，土地所有權人共2578人，富有公司的7名理事持有土地面積合計只有251.691平方公尺，占全體理事持有土地總面積的比率為1.39％，占重劃區總面積的比率更只約0.0135％，卻完全掌握重劃事務，形成「小吃大」現象。

王幼玲表示，黎明重劃會又虛增拆遷補償費和工程費共約12.7億餘元，佔台中市政府核定費用負擔總額的18.29，也就是有近5分之1為虛列經費。但台中市政府宣稱尊重重劃會的自治精神，指這不是受政府委託行使公權力，而是交由會員大會決定，因此只「備查」會員大會的紀錄，

王幼玲指出，台中市政府對黎明重劃會未建立審查機制，又未何時審查黎明重劃會所送的工程用算書，導致黎明重劃會虛增工程費用，影響區內土地所有人權益，顯有怠失，因此通過糾正台中市政府。

另一位查案監委高涌誠說，黎明重劃區依據的獎勵重劃辦法，雖是「歷史的不幸」，但經大法官釋字739號解釋認定違憲後，已修正相關辦法。舊法明定，若對補償費有異議或是不搬遷，就由理事會協調，協調不成就請司法機關判決。

高涌誠指出，由於地方政府公權力不介入，一定程度的放任，才造成掌握資源的開發公司以小吃大、恃強凌弱，至今雖看不出來台中市政府相關人員有無涉案，但當時的獎勵辦法過於寬鬆，法務部或具刑事偵察權的檢察官不應該放棄，若涉貪污治罪條例，應想辦法追究。

(中時 )