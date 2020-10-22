全台用戶高達2100萬的LINE即時通訊服務，今日宣布針對即將到來的萬聖節（Halloween）推出關鍵字特效。輸入三種指定關鍵字，就可以觸發超可愛的萬聖節特效畫面，快點來試試！

與2019年的特效關鍵字不完全一樣，LINE官方宣佈今年的萬聖節特效關鍵字是：「萬聖節」、「Halloween」以及「南瓜」，只要在聊天室內輸入，就可以觸發。由巫婆兔兔、繃帶熊大以及南瓜莎莉組成的特效，會在台灣時間2020年10月22日11:00AM，到2020年11月2日11:00AM有效，LINE用戶可把握時間體驗。

這一次萬聖節特效，iPhone、Android 手機用戶都可以參與，電腦版LINE也同樣支援。只要是iOS LINE應用程式版本需為9.15.0以上；Android LINE應用程式版本10.2.0以上，同時Android作業系統需為7.1以上；電腦版則支援Windows與Mac，LINE應用程式版本需為5.19.0以上，都可以支援本次特效！

(科技)