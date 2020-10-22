國人自行攜帶被海關暫扣的加熱式菸草多達6萬多條堆滿桃機庫房。(圖/摘自陳瑩臉書)

台灣近年來使用加熱菸的人越來越多，衛福部長陳時中日前表示，目前政策方向為「禁止電子煙，加熱菸嚴製嚴管」。立法院衛環委員會19日前往桃機考察時發現，國人自行攜帶被海關暫扣的加熱式菸草竟多達6萬多條堆滿庫房，中原大學教授、知名毒理學專家招名威指出，加熱菸跟電子煙完全不同，應適用於菸害防制法即刻納管。

民進黨立委陳瑩在臉書發文指出，因為中央法規不明確，導致扣押的這些菸品已有超過一半過期了，旅客甚至還委由律師提起行政救濟，讓海關人員實在很無奈，針對目前市面上一堆新興菸品流竄，希望能儘快訂定管理辦法，讓執行機關與民眾都能有所依循。

桃園機場倉庫。(圖/摘自陳瑩臉書)

六萬多條新興菸品扣押在桃機倉庫。(圖/摘自陳瑩臉書)

針對很多民眾都自行從國外攜入加熱菸，台灣使用者保守估計已破三萬人，招名威指出，加熱菸也是菸草，跟電子煙完全不同，政府應該讓加熱菸跟一般菸草一樣，適用於菸害防制法即刻納管。台灣相思草協會理事長朱政騏也認為，政府有對公眾說明定義與管理的義務，不與時俱進去處理，並非好的因應之道。

去年有民眾上「公共政策網路參與平台」，提案合法開放加熱式不燃燒菸品並納健康捐，該提案19天內已達超過5000人連署門檻。支持連署提案、使用加熱菸已超過三年的李姓菸友表示，加熱菸明明就是菸草產品，他不明白為什麼政府不肯開放，疫情期間水貨商的菸草棒供不應求，以致價格水漲船高。

今年7月，美國食品藥品管理局FDA指出，某知名加熱菸產品加熱菸草而不燃燒菸草，與傳統香菸的燃燒煙霧相比，可大幅減少有害及可能有害的化學物質產生，但FDA也補充說明，即使採取這項措施，並不代表這些產品就是安全的，FDA也並未「認可」這些產品。

反觀國內，法令對於加熱菸的管理並未跟上腳步，海關查扣加熱菸的法源依據未明，藍委張育美建議，衛福部在《菸害防制法》修正前，應形成明確的解釋令函，讓民眾知曉法律紅線，避免加熱菸品在缺乏適當管理下於市面流竄，保障民眾健康。

※中時新聞網提醒您：吸菸有害健康

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(中時新聞網)