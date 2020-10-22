警車停台65線撿掉落物 慘被休旅車撞到屁股開花 14:472020/10/22 中時新聞網 張達智 、 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 一輛板橋分局警車在台65線快速道路上被撞到屁股開花。（民眾提供／林俊翰翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 警車停在台65線上，員警下車撿路面上的廢棄物，上車後慘被後方休旅車追撞到屁股開花。（民眾提供／林俊翰翻攝） 今（22日）下午1時許，台65線快速公路下午發生一起小轎車撞警車車禍，新北市板橋警分局警員獲報，抵達台65快速道路南下6公里處準備撿拾掉落物，將警車停在內側車道，2名員警剛抵達現場，人還在車內，被後方一台白色休旅車直直撞上，警車後車廂整個被撞凹全毀，板金、排氣管、甚至連車頂巡邏燈都掉下來。 2名警員受到劇烈撞擊、頭暈，休旅車駕駛則是手腳挫傷，所幸3人均無生命危險、送板橋亞東醫院觀察，至於詳細車禍發生原因，仍有待進一步釐清。 (中時新聞網) #警車 #休旅車 #台65線 #廢棄物 #屁股開花 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台2線休旅車撞8旬婦人 駕駛嚴重超速遭起訴 13:102020/10/21 社會 車用MLCC比重升逾40％ 國巨 Q4營運可望不淡 04:102020/10/22 證券．權證 村長沾腥2／詹江村落寞直播誘女粉絲私訊安慰 「身心俱疲」把對方約出來 07:242020/10/21 社會 神車教父1／光靠照片就賣5500輛 「台版休旅」再創神車傳奇 09:142020/10/21 財經 沿著台20線去旅行 玩遍5區11特色社區吃美食 14:252020/10/21 寶島 捷運綠線文心崇德站、文心櫻花站聯開案敲定 17:472020/10/21 區域情報-台中 南科台積電18廠工安意外 兩工人被強鹼濺傷 14:582020/10/20 財經 葉品鋒讀劇本秒噴淚 讚潘麗麗入戲到位 流氓牧師呂代豪真人實事《收刀入鞘》拍板 15:012020/10/21 娛樂 價值20多萬首飾放衣櫥 差點被當廢棄物 17:012020/10/21 社會 核四重啟恐無望 最終批燃料棒趁黑夜運港說掰掰 16:062020/10/21 生活 社會熱門新聞 遭控性侵女粉絲「村長」詹江村坦承屁股有胎記 - 社會 少女被問性事大膽回「不然來做」 4男接力嘿咻全被關 - 社會 洋男友愛拍性愛片 台女分手後慘成全球知名色情網站女主角 - 社會 男友手機相簿見「駕駛座肉色照」 她驚問：這是什麼？ - 社會 神級正妹出沒球場！「長腿＋乳控」男球迷驚喊：想陪她看球 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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