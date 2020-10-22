警車停在台65線上，員警下車撿路面上的廢棄物，上車後慘被後方休旅車追撞到屁股開花。（民眾提供／林俊翰翻攝）

今（22日）下午1時許，台65線快速公路下午發生一起小轎車撞警車車禍，新北市板橋警分局警員獲報，抵達台65快速道路南下6公里處準備撿拾掉落物，將警車停在內側車道，2名員警剛抵達現場，人還在車內，被後方一台白色休旅車直直撞上，警車後車廂整個被撞凹全毀，板金、排氣管、甚至連車頂巡邏燈都掉下來。

2名警員受到劇烈撞擊、頭暈，休旅車駕駛則是手腳挫傷，所幸3人均無生命危險、送板橋亞東醫院觀察，至於詳細車禍發生原因，仍有待進一步釐清。

(中時新聞網)