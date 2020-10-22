受惠於蝕刻製程生產的導線架需求強勁，長科*(長華科技)(6548)第3季毛利率及獲利大躍進，單季稅後盈餘2.75億元，創下單季歷史新高，累計前9月每股盈餘為1.71元，由於蝕刻產能已經滿載，公司正積極擴產，兩岸新產能將於第4季開始量產，長科*表示，隨著新產能加入，第4季將是全年業績高峰，全年業績會比去年好，今天股價強勢收高。

宅經濟、遠距生活加速新科技普及，高速運算帶旺半導體產業，導線架市場需求亦搭半導體高成長列車擺脫前兩年谷底，尤其是蝕刻製程的導線架呈現供給吃緊，亦長科*第3季獲利表現出色，長科*第3季合併營收為24.01億元，營業淨利為2.5億元，稅前盈餘為 2.7億元，稅後盈餘為2.75億元，單季每股盈餘為0.78元，累計前9月合併營收為69.93億元，營業淨利為6.54億元，稅前盈餘為6.91億元，稅後盈餘為6.03億元，每股盈餘為1.71元。

受惠於客戶需求強勁，長科*目前蝕刻產能已經滿載，公司正在蘇州廠擴建電鍍及蝕刻產能，台灣高雄廠電鍍產能已在擴產，由日本移至台灣的蝕刻線預計第4季裝機完成，兩岸新產能將於第4季開始量產。

至於高雄新廠，長科*於10月15日舉行新廠動土典禮，新廠將建置全新的蝕刻及電鍍產線，擴增QFN產品之用，預計整個土建工程將於2021年第4季完工，並於2022年第1季裝機、第2季試產，全力衝刺QFN產品線，長科*希望QFN市占率由2020年的7%提升至2021年的12.5%，2025年市占率上看30%，成為全球QFN和導線架最大供應商。長科*表示，隨著新產能加入，第4季將是全年業績高峰，全年業績會比去年好。

(時報資訊)