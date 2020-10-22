台灣精品首度打造充滿未來科技感的大型室內遊樂園，預計將於下周假日登場；現場將有攤位市集，透過數位互動體驗、本土創意餐車、巨型裝置藝術與抽獎活動，帶領民眾穿越時空，感受MIT最優質的特色產品。

行銷台灣精品，經濟部國際貿易局與外貿協會將於10月31日至11月1日，透過「創新台灣，精采世界」的主軸，於台北世貿中心一館舉辦「台灣精品未來樂園」。現場將號召台灣產業界菁英進駐擺設攤位市集，透過互動體驗於舞台展示台灣精品多項金質產品，並融入本土創意餐車、巨型裝置藝術與多元抽獎活動，感受MIT最優質的特色產品。

「台灣精品未來樂園」以未來創新設計構成，於樂園中規劃時尚嘉年華、衝鋒探險、星際遨遊等三大產品體驗區，結合新創設計與實品展示，超過40家品牌進駐擺設攤位，展現Made in Taiwan的精品實力。同時也規劃品牌活動，展演包含高級自行車領導品牌美利達的新一代運動型電動登山車、Johnson喬山健康的CXP飛輪訓練健身車，與世界級品牌KENDA建大的雙效複合胎等多項商品；樂園中也將建造數個超酷炫互動打卡景點。

活動並邀請第31屆金曲獎歌后魏如萱、饒舌天王蛋堡等嘉賓到場助陣。現場也將同時集結多家美食餐車，販售多種充滿巧思的特殊造型餐點。民眾只要於10月30日前早鳥報名成功，入場即可兌換台灣精品限量野餐盒乙份(共3,500份)。活動每日將舉辦好禮抽抽樂活動，獎品包含Vivitek便攜式智能微投影機QUMI Z1V、Vinaera Pro 電子醒酒器等。

(時報資訊)