力旺(3529)今日宣布，今年再度榮獲台積電(2330)「嵌入式記憶體項目的最佳矽智財夥伴獎」，台積電OIP年度合作夥伴獎授予在台積電開放創新平台(OIP)表現卓越之合作夥伴，此獎項證明在過去的一年中力旺電子在下一代SoC與3DIC設計系統方面的優異表現。

力旺與台積電自2003年起展開合作，至今已於台積的開放創新平台布建超過510項矽智財，並且完成近1,550項新產品之設計定案(Tape-Out)，同時間累計內嵌力旺電子矽智財之晶圓數已超過一千六百萬片，產品應用廣泛，包括IoT、智慧手機、車用系統與消費性電子等。

近年來力旺在台積的先進製程持續有突破性的進展，力旺的NeoFuse矽智財已於台積的N5平台完成驗證(Verification)，該矽智財在N6平台的特徵測試(Characterization)也在近期便會有結果。除了在先進邏輯製程的斬獲外，力旺也持續在各製程廣泛布局，包括65奈米CIS、55奈米BCD與28奈米HV平台，提供各類型應用的IC製造商全面且完整的平台布局。

力旺總經理沈士傑指出，力旺與台積電有著長期穩定的合作關係，未來力旺會繼續履行對客戶的承諾，不斷創新提供最高品質的矽智財產品。

台積電每年的「IP Partner Award」授予在設計、開發與技術導入均達成最高標準的合作夥伴公司，力旺將繼續與台積電緊密合作，以台積電最新的技術提供下一代SoC與3DIC設計值得信賴的解決方案和服務。

(時報資訊)