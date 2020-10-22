台中市一名13歲國中少女去年因參與廟會陣頭活動，結識一名陣頭成員，兩人進而交往，並在去年8月至11月間同居；不過該男因曾有2次性犯罪紀錄，11月入監服刑後，少女不得已只能返回家中，但她逐漸發胖且身體有異狀，檢查後發現已懷有身孕5個月。

台中地院判決書表示，該女去年8月認識男友後即同居，直到11月16日該男因先前性侵罪入獄後，少女才返回原生家庭，不過回到家中竟發現已懷有5個月身孕，母親憤而向法院提告。

該男因曾有兩起性侵犯罪紀錄，已於2018年執行第一起案件的6月徒刑，去年1月出獄後，在8月結識該女國中生，兩人同居至去年11月，他又入獄服刑第二起刑案的4年徒刑。

台中地院認為，該男觸犯的對未滿14歲少女性交罪，可處3年至10年徒刑，但考量蔡男是一時衝動、思慮不周，且是小芳同意性交，犯後坦承犯行，也與小芳與母親和解，援用刑法第59條「犯罪之情狀顯可憫恕」減刑，輕判徒刑3年6月，可上訴。

(中時新聞網)