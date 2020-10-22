苗北藝文中心12月壓軸大戲將由唐美雲歌仔戲團的「千年渡白蛇」擔綱。（謝明俊攝）

苗北藝文中心12月壓軸大戲將由唐美雲歌仔戲團的「千年渡白蛇」擔綱。（謝明俊攝）

苗北藝文中心新設智能防疫工作站，苗栗縣長徐耀昌首先試用。（謝明俊攝）

苗北藝文中心恢復藝文活動展演，在大門設置智能防疫工作站，讓觀眾安心。（謝明俊攝）

苗栗苗北藝文中心將自11月推出9檔精彩表演。（謝明俊攝）

苗栗苗北藝文中心因應新冠肺炎疫情，推遲多項藝文表演展覽長達9個月，在目前國內疫情趨緩下，苗北藝文中心推出「2020苗北藝術節」規畫「首席名家」、「經典交響」、「跨界共製」、「國寶大師」等四大系列藝文展演活動，並為前來觀賞民眾設置智能防疫工作站，讓觀眾看得滿意，看得安心！

苗北藝術節系列活動自10月分起至12月，共安排9檔精彩展演，其中包含交響樂、室內樂、原創音樂劇及新編戲曲等多元內容，一共分成「經典交響」、「首席名家」、「跨界共製」、「國寶大師」等4大系列的精彩表演。

苗北藝文中心總監林佳瑩接任後，因遇新冠肺炎疫情影響，造成中心許多藝文活動展演暫停，讓許多愛好藝文活動的苗栗鄉親紛紛詢問藝文中心何時可再恢復活動。近期，國內疫情狀況持續平穩，林佳瑩全力策畫聯繫多個國內知名表演團體赴苗北藝文中心演出，滿足苗栗鄉親渴望。

苗北藝文中11月即將先推出「經典交響」系列，由台北市立交響樂團、國立台灣交響樂團、國家交響樂團等國內3大交響樂團輪番上陣，並結合知名獨奏家或是搬演本土作曲家當代新作，再加上多元的西方經典，帶給觀眾最佳視覺及聽覺的享受。

11月下旬開始，國寶藝師張憲平的竹籐編作品特展，也要在藝文中心展覽室登場，還規畫竹風車及竹編缽等2堂竹編工坊課程，展示大師古拙樸實、風華內斂的竹編作品，並讓民眾參與竹編的創作過程。

「首席名家」緊接著從12月初接力演出，安排多位國內外知名獨奏家帶來台灣風格及法蘭西民族性的樂曲。而國內知名的果陀劇場，將與台北市立交響樂團青年管弦樂團，共同演出「綠島小夜曲」將老歌透過管弦樂重新編曲，搭配現代科技、多媒體及燈光效果相輔相成。

最後，12月的壓軸大戲是由唐美雲歌仔戲團閃耀青年團的「千年渡白蛇」在傳統中加入創新，創造文武戲兼備的豐劇情，演繹出每個年代專屬的自蛇傳說。

苗栗苗北藝文中心 推出藝術節系列表演

(中時 )