曾獲選全國十大神農的范銹龍，去年出口2萬株草莓苗到越南，因種苗存活率高，經社群媒體傳播，今年被新加坡國立大學教授相中，訂購1萬株草莓苗做研究，出貨時他卻因不了解新加坡防檢規定險些卡關，22日終於順利出貨，他呼籲政府應加強整合行銷，成立國家隊減緩貿易逆差，讓農業翻身。

范銹龍是山頂果園農場主人，也是大湖農會產銷班班長，他致力研究草莓高架栽培，被譽為「草莓神農」闖出知名度，心繫台灣農業發展的他指出，台灣種植草莓的技術成熟，政府現在應該整合個體戶為「台灣草莓國家隊」，透過成立協會或合作社豎立品牌，讓莓農走向國際有錢賺。

大湖農會產銷班班長范銹龍，研究草莓高架栽培技術。（巫靜婷攝）

大湖農會產銷班班長范銹龍指出，台灣農業技術成熟，政府應該協助農民整合行銷，成立國家隊進軍國際，讓農民有利可圖。（巫靜婷攝）

范銹龍表示，國際草莓苗需求量大，去年北越向他訂購2萬株豐香等品種草莓苗，其中僅死掉15株，種苗存活率極高，經由FB、Line宣傳後，今年吸引新加坡國立大學教授下訂單，1萬株包含豐香、天來、美姬等品種草莓苗將送到大學的植物工廠試驗，目標想打進熱帶國家、中東地區的市場。

范銹龍說，接了新加坡的訂單後，中越也有台商表明有百公頃農地想試種草莓，訂購8萬株草莓苗，但農場供苗數量有限，只能忍痛推掉訂單，1株種苗在台灣只能賣13元，到了國外能賣到20元，有利可圖，可惜拿不出數量，因為缺乏整合行銷。

他舉例，農民不熟悉各國防檢條件，首次出口新加坡差點因為沒有噴灑種子消毒藥被退貨，這種藥台灣是不允許用在草莓上，但在新加坡入關時卻是必備，幸好農委會防檢局官員及時提醒，趕緊補噴，雖然出貨時間延宕，卻可避免整批草莓苗報銷。

范銹龍提到，台灣處於貿易逆差，進口糧農占6成，出口卻僅占1成6，其實不只草莓苗出口有利可圖，蔬果水果也行，今年的蒜頭暴漲、香蕉暴跌，若能整合行銷，讓生產模式均勻、資訊發達，就能讓台灣農業走入國際。

(中時 )