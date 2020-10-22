打趴過去的甜點！全聯推芋頭布丁蛋糕，網暴動喊架上都空了。（圖／翻攝自我愛全聯好物老實說）

芋頭控注意！網友分享最近全聯推出新蛋糕，內餡是有顆粒的芋泥和軟嫩的布丁，不甜膩的口感和精美包裝，讓貼文曝光後，吸引了5000多人點讚，許多吃過的人也紛紛留言說，簡單好吃！打趴過去推出的甜點，喜愛芋頭的人絕對不能錯過。

網友在臉書社團「我愛全聯好物老實說」上分享，全聯推出一款芋泥布丁蛋糕，蛋糕內線外層是芋泥，富含顆粒又不會太甜膩，鮮奶油也不會太多，上面幾團點綴用，而蛋糕內餡中混雜著碎布丁，經過芋頭控的認證，真的可以買。

原PO也說，這款新品的包裝蠻棒的，底部有附刀叉、餐盤以及一根金色的蠟燭，如果下班想給老婆驚喜，感覺送這顆很可以。不過這蛋糕唯一的小缺點就是「布丁少了一點」，不過以一顆不到150元的價格來看，其實CP值很高了。

貼文吸引了5千多人按讚，許多網友表示，「吃得到芋頭顆粒，簡單好吃，會回購」、「這好吃，昨天打開秒殺」、「從來沒買到過，架上永遠都是空的」、「超好吃！真的打趴全聯以往出的甜點蛋糕」、「今天去全聯，已被搶購一空」、「感覺很不錯，而且蠻便宜的」、「今晚的飯後甜點就決定是它了」、「芋頭控絕對不能錯過」。

(中時新聞網)