台中市外埔區五崁腳擁有天然湧泉、洗衣場、百餘年屠宰場遺址等，土城社區將申請修建登山步道，串聯各景點進行農村再造。市議員吳敏濟22日召集相關單位會勘指出，這是中市第一件結合歷史文化與運動休閒農村再生案，希望儘快確定計畫範圍及施作項目。

土城社區發展協會理事長張明忠指出，五崁腳範圍內有天然湧泉、洗衣場、百餘年屠宰場遺址、二棟老樟樹、巡山員宿舍等，在老樟樹下可北眺火炎山極佳風景，社區計劃修築登山步道並串聯該景點，以呈現先民生活點滴。

外埔區五崁腳擁有天然湧泉、洗衣場等，土城社區將申請修建登山步道進行農村再生。（陳淑娥攝）

外埔區五崁腳擁有天然湧泉、洗衣場等，土城社區將申請修建登山步道進行農村再生。（陳淑娥攝）

位於五崁腳的外埔有機米產銷班前班長陳仕寶說，該產銷班能通過有機米認證，全賴這口得天獨厚水質極佳的泉水，泉眼處目前仍有潮蝦生存，過去曾有水公司想買下使用權遭居民拒絕。

吳敏濟表示，土城社區是中市第一個結合歷史文化與運動休閒的農村再生個案，未來步道完成後，可在舊巡山宿舍用泉水泡茶，吹著山風一覽火炎山美景，希望儘快確定計畫範圍及施作項目，期盼明年就能完工啟用。

林務局東勢林管處表示，本農村再生計畫案用到該局管轄二筆土地，只要依規定申請，該局將同意無償使用。水保局農村營造課指出，土城社區友善環境空間改善工程曾在2014年獲得核准，但因用地未能取得而擱置，本次由其他地主提供土地後再次提出，水保局會全力支持。

農業局農會輔導休閒農業科長李代娟指出，希望社區儘快確定範圍與施作項目提出申請，會優先往前排序，預定下週進行初審。

(中時 )