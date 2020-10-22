道奇在世界大賽G2採用投手車輪戰，消耗了7位投手無功而返，在前兩場「主場比賽」戰成1勝1負。今年季後賽使用集中管理，「主場球隊」不再有家門口打仗的優勢，道奇G2拿不出可以使用的先發投手，只能以牛棚投手硬上。先發菜投岡索林(Tony Gonsolin)只撐了短短1.1局。

總教練羅伯茲(Dave Roberts)賽後說：「這要求很嚴苛，他們得調整自己的角色，面對連日出賽的國聯冠軍賽，處於未知的領域。這樣很了不起，但我們還是需要他們來拿下更多的出局數才能奪冠。」

道奇在國聯冠軍戰與勇士大戰7場，為了應付連日的比賽，這些年輕投手必須在先發與牛棚之間轉換，沒那麼容易適應。另一位先發菜投梅伊(Dustin May)在季後賽歷經3場先發、3場牛棚，此戰登板1.1局被打掉致命的3分。總計7位投手沒有人超過2局，且有4人失分。

「假先發」投手車輪戰是光芒的拿手好戲，首戰他們輸給道奇賽揚獎投手柯蕭(Clayton Kershaw)，他們沒有及早換掉葛拉斯諾(Tyler Glasnow)，但也讓牛棚獲得一點喘息。第2仗光芒派出自家的賽揚獎投手史奈爾(Blake Snell)，對上道奇的牛棚車輪戰，馬上就討回1勝。

(中時新聞網)