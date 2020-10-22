F奶網紅橫綱凱咪（Aqq cami）日前因爆料網美圈7成都在賣淫後‵，引起外界熱議，現論壇上更瘋傳陪睡價目表，讓被影射網紅都紛紛跳出來否認，對此，橫綱凱咪直言陪睡價目表是假的，並曝光頂級客戶喜歡的類型是這款。

一份稱是提供給VVIP客人的陪睡價目表在網路瘋傳，不僅註明網紅代號，連價碼、服務範圍等都一一列出，對此，橫綱凱咪直言是假的，因為頂級客的報價單不是這種表格，而是直接會有照片的麻豆卡，「重點是價位也不會在麻豆卡上，而是另外報價的好嗎？」

而被點名的潔哥跟米砂都出面澄清沒賣淫，橫綱凱咪也要她們放心，淫媒一定不會找上妳們，「一個剛生完沒多久，另一個那麼常上新聞，兩個都大砲個性，就算淫媒不怕，客戶也會怕呀」，所以不會有人白痴到冒險找兩個大砲啦。

她也透露客戶喜歡的類型，通常是身高、身材、外表氣質，不會看內在，所以阿樂也不用擔心，「客戶不會想跟看起來像國中生的啪啪啪」，辜莞允還比較有可能，最後也遭影射的「最強奶媽」謝薇安，否認有賣淫，透露是業配價30萬。

這讓橫綱凱咪也不客氣打臉「疫情期間，不可能的」，如果有30萬預算，寧願找白痴公主，「要知道業配價不是靠粉絲數決定，是要看轉換率跟粉絲族群的，這個記者去問隨便一家廣告行銷公司，就知道妳有幾斤重了」。

至於頂級客喜歡的類型，橫綱凱咪也用線上網紅舉例，「子涵的各方面才會是客戶比較會喜歡的，身高+腿+樣貌」，但她強調拿子涵舉例不代表她有，要大家不要過度想像。

(中時新聞網)